Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Рубль укрепился к евро на фоне послания Путина Федеральному собранию

Никита Худяков

Сюжет: 

Послание президента - 2023
Экономика
Рубль укрепился к евро на фоне послания Путина Федеральному собранию
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Курс рубля замедлил снижение к доллару и укрепляется к евро на фоне заявлений президента России Владимира Путина в ходе послания Федеральному собранию. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11:55 по московскому времени курс доллара находился на уровне 75,03 рубля (плюс 0,71 процента к закрытию предыдущих торгов), евро — 79,97 рубля (плюс 0,42 процента).

К 12:31 по московскому времени курс доллара составлял 75,09 рубля (плюс 0,79 процента), евро — 79,98 рубля (плюс 0,43 процента). Кроме того, до начала обращения президента России индекс Мосбиржи был на отметке 2196,95 пункта (плюс 0,61 процента), индекс РТС рос на 0,16 процента — до 922,99 пункта.

По данным на 12:31 по московскому времени, индекс Мосбиржи составляет 2203,94 пункта (плюс 0,93 процента), РТС — 924,65 пункта (плюс 0,34 процента).

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что большая часть послания Владимира Путина Федеральному собранию будет посвящена оценке причин и неизбежности спецоперации. О чем еще, возможно, скажет президент, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.

Владимир Путин Доллар Рубль
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О чем говорит старый альбом

Александр Бартош
Александр Бартош

Меняем Бахмут на визит Байдена

Константин Хабенский
Константин Хабенский

Юбилей встречаем премьерами

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Прости, Лазурит, ты не элита: как выброшенные на улицу животные переживают предательство

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Пушкин и дантист: почему образ поэта стал примитивным

Дмитрий Толкачев
Дмитрий Толкачев

Олимпийскими кольцами по воде: нужно ли России участие в Азиатских играх

Алексей Разумов
Алексей Разумов

Со дня вывода советских войск из Афганистана прошло уже 34 года

Все мнения
О проекте