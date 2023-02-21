Рубль укрепился к евро на фоне послания Путина Федеральному собранию

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Курс рубля замедлил снижение к доллару и укрепляется к евро на фоне заявлений президента России Владимира Путина в ходе послания Федеральному собранию. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11:55 по московскому времени курс доллара находился на уровне 75,03 рубля (плюс 0,71 процента к закрытию предыдущих торгов), евро — 79,97 рубля (плюс 0,42 процента).

К 12:31 по московскому времени курс доллара составлял 75,09 рубля (плюс 0,79 процента), евро — 79,98 рубля (плюс 0,43 процента). Кроме того, до начала обращения президента России индекс Мосбиржи был на отметке 2196,95 пункта (плюс 0,61 процента), индекс РТС рос на 0,16 процента — до 922,99 пункта.

По данным на 12:31 по московскому времени, индекс Мосбиржи составляет 2203,94 пункта (плюс 0,93 процента), РТС — 924,65 пункта (плюс 0,34 процента).

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что большая часть послания Владимира Путина Федеральному собранию будет посвящена оценке причин и неизбежности спецоперации. О чем еще, возможно, скажет президент, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.