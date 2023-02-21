Французская Engie подала в суд на «Газпром экспорт» из-за недопоставок газа

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Французская энергокомпания Engie в начале четвертого квартала 2022 года инициировала арбитраж против «Газпром экспорта» из-за недопоставок российского газа. Об этом говорится в годовом отчете компании.

— В начале четвертого квартала 2022 года Engie инициировала арбитражное разбирательство против «Газпром экспорта», — говорится в отчете.

Engie стремится добиться выплаты штрафов по контракту, а также компенсации убытков в связи с недопоставками российского газа, передает ТАСС.

В ноябре 2022 года немецкая Uniper подала в Международный арбитражный суд заявление в отношении Газпрома. По данным компании, российский холдинг обеспечил недостаточный объем поставок российского газа, что привело к убыткам в размере 11,6 миллиарда евро. С помощью суда Uniper планирует получить возмещение расходов.

До этого сообщалось, что Газпром приостановил поставки сжиженного природного газа в Болгарию с 27 апреля. Причиной такого решения стал отказ Софии оплачивать сырье рублями.

Германия также может перестать покупать российский газ. Финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал «Вечерней Москве», чем может обернуться такое решение для России и кому мы можем продавать сырье в перспективе.