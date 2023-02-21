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Шесть бесплатных кинопоказов пройдут 22 февраля в Музее Победы

Евгений Силаев
Город
Шесть бесплатных кинопоказов пройдут 22 февраля в Музее Победы
Фото: Музей Победы
Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В рамках первого общероссийского передвижного фестиваля «Кино на службе Отечеству» в Музее Победы 22 февраля пройдут шесть бесплатных кинопоказов. Об этом во вторник, 21 февраля, сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

Накануне Дня защитника Отечества зрители смогут увидеть документальные картины об участниках специальной военной операции и жителях Донбасса. Помимо премьер, запланированы творческие встречи с создателями фильмов.

Показы начнутся 22 февраля в 12:00. Завершится день фильмом 2021 года «Призраки. Солдаты забытой войны». Лента расскажет о бойцах батальона «Призрак», сражающихся на севере Луганской народной республики.

Фестиваль стартовал 20 февраля и продлится до 25 февраля. Открыла программу мероприятия документальная картина «Отважные» режиссера Олеси Шигиной, чей 21-летний сын добровольно встал на защиту Родины. Всего за время проведения мероприятия зрителям покажут около 20 фильмов.

До этого в Музее Победы состоялся открытый урок «Забытые песни военных лет», завершивший череду мероприятий, которые прошли в рамках работы экспозиции «Шагнувшие в бессмертие». В течение двух недель прошло свыше десяти занятий.

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