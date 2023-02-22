В 2022 году в России по данным с камер видеофиксации выписали штрафов на 113 миллиардов рублей

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Сумма штрафов, наложенных при помощи камер фотовидеофиксации, в прошлом году в России составила почти 113 миллиардов рублей, что почти на 8,8 миллиона больше аналогичного периода 2021 года. Такой статистикой поделились в пресс-службе Госавтоинспекции.

Так, в 2022 году с помощью данных, полученных с камер, было вынесено 183,5 миллиона постановлений на сумму порядка 112,9 миллиарда рублей, из них на конец года было оплачено 64,5 миллиарда. При этом в прошлом году назначено 160,7 миллиона постановлений на сумму 104,1 миллиарда рублей, из них оплачено на конец года более 60 миллиардов.

Всего сотрудники ГАИ в прошлом году наложили на водителей и автовладельцев 201,2 миллиона штрафов, что почти на 10 процентов больше, чем годом ранее. Сумма назначенных штрафов составила 137 миллиардов рублей, что превышает показатели 2021 года на 8,6 миллиарда.

На Москву приходится 39,4 миллиона выписанных штрафов на 30,4 миллиарда рублей, на Подмосковье — 31,4 миллиона почти на 19 миллиардов. По данным с камер в столичном регионе выписано почти 38 миллиона штрафов на 28,4 миллиарда рублей, в Московской области — 30,2 миллиона на 17,2 миллиарда рублей.

Первый замглавы МВД России Александр Горовой сообщил ТАСС, что всего на дорогах РФ насчитывается более 25 тысяч комплексов автофиксации нарушений ПДД. Их применение позволяет каждый год ликвидировать более 1,5 тысячи аварийно-опасных участков дорог, и эта положительная тенденция прослеживается на протяжении последних четырех лет.

В минувший четверг, 16 февраля, президент Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев рассказал, что в текущем году в России могут запустить проект по проверкам наличия полиса ОСАГО при помощи камер.