В Госдуме предложили наладить массовое восстановление б/у запчастей

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Депутаты четырех комитетов Госдумы обратятся в правительство с предложением организовать индустрию массового восстановления и использования б/у запчастей. Проект письма с соответствующими инициативами на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина имеется в распоряжении «Известий».

Глава комитета нижней палаты парламента по финансовым рынкам Анатолий Аксаков подтвердил, что намерен обратиться в кабмин с таким предложением. Он добавил, что, скорее всего, документ будет направлен в правительство на следующей неделе.

В тексте письма указано, что в РФ подобная индустрия практически отсутствует, а в условиях санкций против страны это может стать одной из основных причин массового выхода транспортных средств из строя. Также во многих зарубежных странах сектор восстановления и использования б/у запчастей широко развит и поддерживается государством.

Одна из основных инициатив парламентариев состоит в урегулировании порядка утилизации машин с повторным использованием запчастей. Также предлагается обязать производителей заниматься восстановлением комплектующих и сформировать требования к таким предприятиям. Кроме того, необходимо ввести порядок маркировки обновленных деталей, пишут «Известия» со ссылкой на письмо.

Концерн Toyota в конце января принял решение восстановить прямые поставки запчастей для гарантийного ремонта автомобилей и их технического обслуживания в России. Это стало известно в ходе судебных разбирательств российской «дочки» «Тойота Мотор» с «Общественной потребительской инициативой» (ОПИ) и Роспотребнадзором.