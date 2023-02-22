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Москвичей пригласили на площадки фестиваля «Московская Масленица»

Евгений Силаев
Город
Москвичей пригласили на площадки фестиваля «Московская Масленица»
Фото: пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

В рамках фестиваля «Московская Масленица» жителям и гостям столицы будет предложен широкий выбор мероприятий. Об этом в среду, 22 февраля, сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

На улицах Городецкой и Ключевой всех желающих научат готовить блины по рецептам народов России, а также шоколадные блины с корицей и гвоздикой. В Кузьминках на площади Славы пройдет мастер-класс по приготовлению блинов с припеком.

Любителям рукоделия организаторы рекомендуют отправиться на Коптевский бульвар. Там дети смогут слепить свистульку, тарелку или солонку.

На пересечении улиц Соколово-Мещерской и Юровской разместится площадка для любителей столярного дела. Гости смогут построить скворечник, вырезать деревянные ложки и смастерить деревянную подставку для телефона.

Также в рамках фестиваля «Московская Масленица» жители и гости столицы смогут познакомиться с кузнечным делом. Мастер-классы пройдут до 26 февраля включительно на Тверской площади и на Пушкинской набережной в Парке Горького. Для любителей современных технологий будет работать научная станция Бауманки.

Мастер-классы Масленица Фестивали
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