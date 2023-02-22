Москвичам рассказали, как уберечься от квартирных краж

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Для того чтобы уберечься от квартирных краж, следует быть бдительным и внимательным. Об этом в эфире программы «Ваше право» на «Вечерке ТВ» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в среду, 22 февраля.

По ее словам, следует обращать внимание на любые изменения около своей квартиры. Злоумышленники могут пометить цель, оставив едва заметный опознавательный знак: повернуть коврик, повязать ниточку на ручку двери. Также часто воры постоянно звонят на домашний телефон или в дверь жилища, чтобы узнать, как часто и когда хозяин квартиры бывает дома.

Для того чтобы избежать нежеланного визита, Нефедова посоветовала москвичам быть внимательными и дружить с соседями.

— Обязательно стоит обращать внимание на чужих людей, долго находящихся в доме или на этаже, и обмениваться такой информацией, — отмечает Нефедова.

Помимо этого руководитель пресс-службы столичной прокуратуры напомнила, что обязательно надо закрывать дверь на ключ при отлучке из квартиры или на время сна. А при длительном отъезде нужно надежно закрывать окна и форточки.

Ранее стало известно, какой округ столицы наиболее популярен среди квартирных воров.