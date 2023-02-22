Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Москвичам рассказали, как уберечься от квартирных краж

Степан Жирнов

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Происшествия
Москвичам рассказали, как уберечься от квартирных краж
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Для того чтобы уберечься от квартирных краж, следует быть бдительным и внимательным. Об этом в эфире программы «Ваше право» на «Вечерке ТВ» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в среду, 22 февраля.

По ее словам, следует обращать внимание на любые изменения около своей квартиры. Злоумышленники могут пометить цель, оставив едва заметный опознавательный знак: повернуть коврик, повязать ниточку на ручку двери. Также часто воры постоянно звонят на домашний телефон или в дверь жилища, чтобы узнать, как часто и когда хозяин квартиры бывает дома.

Для того чтобы избежать нежеланного визита, Нефедова посоветовала москвичам быть внимательными и дружить с соседями.

— Обязательно стоит обращать внимание на чужих людей, долго находящихся в доме или на этаже, и обмениваться такой информацией, — отмечает Нефедова.

Помимо этого руководитель пресс-службы столичной прокуратуры напомнила, что обязательно надо закрывать дверь на ключ при отлучке из квартиры или на время сна. А при длительном отъезде нужно надежно закрывать окна и форточки.

Ранее стало известно, какой округ столицы наиболее популярен среди квартирных воров.

Дома Москва Прокуратура Преступления
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Новые носки не купишь — пойдет в дырявых: надо ли дарить мужчинам подарки на 23 февраля

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Обещать — и не жениться: почему число женщин, обманутых «жиголо из Тиндера», перевалило за полсотни

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессистемный набор: Евросоюз готовит уже десятый пакет санкций против России

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Беседа для галочки просто бесполезна: нужны ли родителям школьников «Разговоры о важном»

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О чем говорит старый альбом

Александр Бартош
Александр Бартош

Меняем Бахмут на визит Байдена

Константин Хабенский
Константин Хабенский

Юбилей встречаем премьерами

Все мнения
О проекте