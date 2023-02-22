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Станция метро «Спортивная» возобновила работу в штатном режиме

Александр Афонин
Город
Станция метро «Спортивная» возобновила работу в штатном режиме
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Москва, метро Спортивная Карта всех событий

Станция «Спортивная» Сокольнической линии метро снова работает в штатном режиме. Об этом в среду, 22 февраля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Вестибюли станции «Спортивная» Сокольнической линии работают в штатном режиме — для входа и выхода пассажиров, — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что режим работы выхода № 1 станции метро «Спортивная» и выходов № 3–4 станции «Воробьевы горы» Сокольнической линии могут ситуативно меняться.

В связи с этим южный вестибюль станции «Спортивная» временно перевели на ограниченный режим работ — только на вход. При этом северный вестибюль работал как на вход, так и на выход.

В спортивном комплексе «Лужники» состоялся митинг-концерт. Как уточняется, мероприятие стало «продолжением» послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, прошедшего накануне.

На фоне этого станция МЦК «Лужники» временно работала только на вход. Однако позже работу остановочного пункта ввели в штатный режим.

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