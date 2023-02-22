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Транспорт Москвы справился с перевозкой гостей комплекса «Лужники»

Александр Афонин
Город
Транспорт Москвы справился с перевозкой гостей комплекса «Лужники»
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва
Москва, улица Лужники, 24с1 Карта всех событий

Городской транспорт Москвы успешно справился с перевозкой посетителей спортивного комплекса «Лужники». Об этом в среду, 22 февраля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Московский транспорт полностью справился с перевозкой посетителей комплекса «Лужники». Для повышения удобства пассажиров с коллегами из РЖД обеспечили минимальные четырехминутные интервалы движения на МЦК в течение всего дня, а не только в часы пик, — говорится в сообщении.

В Telegram-канале «Дептранс Москвы» отметили, что на текущий момент станции метро и МЦК, прилегающие к «Лужникам», работают в штатном режиме. Также сняты ограничения движения транспорта в районе Хамовники.

В спортивном комплексе «Лужники» состоялся митинг-концерт «Слава защитникам Отечества». По данным официального представителя МВД России Ирины Волк, на мероприятие пришло более 200 тысяч человек: 90 тысяч их них присутствовали на самой арене, остальные — на прилегающей территории.

Транспорт Район Хамовники Лужники
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