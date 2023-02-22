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Минпромторг собирается запретить ввоз машин в Россию по упрощенным требованиям

Евгений Белоусов
Общество
Минпромторг собирается запретить ввоз машин в Россию по упрощенным требованиям
Фото: Unsplash

Минпромторг предложил запретить ввоз в Россию машин из дружественных стран по упрощенным требованиям. Об этом в среду, 22 февраля, сообщили в пресс-службе министерства.

— Так, с 1 июня 2023 года выпускаемые на территории Российской Федерации транспортные средства должны будут соответствовать экологическому стандарту не ниже «Евро-2». С 1 ноября 2023 года к автомобилям предлагается предъявлять требования по оснащению антиблокировочной системой тормозов, — говорится в сообщении.

Кроме того, на все ввозимые машины, в том числе на автомобили физических лиц, нужно будет снова устанавливать устройства вызова экстренных служб. Новые ужесточенные правила предлагается продлить до 1 февраля 2024 года, говорится на сайте Минпромторга.

В Санкт-Петербурге увеличился спрос на китайские автомобили. Автоэксперт Владимир Солдунов объяснил эту тенденцию синдромом отложенного спроса.

Иногда в автомобилях выходят из строя разнообразные электронные системы. Кроме того, после ухода из России некоторые автомобильные бренды сообщают о прекращении поддержки своего софта, из-за чего могут возникнуть дополнительные сложности. «Вечерняя Москва» разбиралась, какие проблемы с электроникой чаще всего случаются в автомобилях.

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