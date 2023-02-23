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Приметы и советы

Врач Дианова назвала опасные последствия чрезмерного употребления яиц

Лейла Алиева

Сюжет: 

Еда
Общество
Врач Дианова назвала опасные последствия чрезмерного употребления яиц
Фото: Unsplash

Частое употребление яиц может способствовать приступам желчной колики. Об этом рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.

— Яйца обладают желчегонным эффектом. Если съесть их много, могут быть приступы желчной колики и дискинезия желчевыводящих путей. То есть болевые ощущения в правом боку, — пояснила она.

Также при чрезмерном потреблении яиц в организм поступает много холестерина и жиров, что нежелательно при определенных недугах, в частности при нарушении липидного профиля и гипертонической болезни. Женщинам рекомендуется есть по одному яйцу три раза в неделю, а мужчинам — два яйца, передает «Москва 24».

Также в беседе с «Вечерней Москвой» Дианова рассказала, что нельзя сочетать с алкоголем сладкие и очень соленые продукты.

При повышенной чувствительности желудка есть несколько продуктов, которые могут усугубить текущее состояние человека. «Вечерка» узнала у специалиста, что опасно есть в таком состоянии и как лучше составить свой рацион питания, чтобы не ухудшить здоровье.

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