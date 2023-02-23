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Сергей Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в День защитника Отечества

Лейла Алиева
Город
Сергей Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в День защитника Отечества
Фото: Владимир Новиков / Вечерняя Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду в День защитника Отечества.

В церемонии также приняли участие представители кадетского движения Москвы и военно-патриотического движения «Юнармия», а также члены ветеранских организаций.

Военнослужащие Преображенского полка под сопровождение оркестра вынесли два венка из красных гвоздик, белых хризантем и еловых ветвей. Глава города поправил ленты на венке и почтил память погибших военнослужащих в боях за Родину.

После этого прозвучал гимн России, а в завершении состоялся проход роты Почетного караула, передает агентство городских новостей «Москва».

23 февраля Сергей Собянин также вручил знак «Почетный гражданин города Москвы» участнику Великой Отечественной войны генерал-полковнику Борису Павловичу Уткину.

В числе праздничных мероприятий также возложение венка к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены президентом России Владимиром Путиным. Глава государства подошел к венку и постоял несколько минут, почтив память всех погибших защитников Родины.

Москва Сергей Собянин День защитника Отечества
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