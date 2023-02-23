Российскую делегацию в Вене не допустили до возложения цветов к памятнику советским солдатам

Фото: Пресс-служба Совфеда

Членов российской делегации на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене не допустили к возложению цветов к памятнику советским воинам-освободителям. Об этом в четверг, 23 февраля, рассказал посол в Австрии Дмитрий Любинский.

По его словам, от российских делегатов при выдаче им виз потребовали подписать документ о неучастии в мероприятиях, которые не указаны в подготовленной программе парламентской ассамблеи. Соответствующее распоряжение распространилось и на церемонию возложения цветов.

Несмотря на запрет, руководители российских дипломатических представительств в Вене возложили к монументу сразу два венка: один от них самих, а второй — от делегации Федерального Собрания, передает РИА Новости.

В мае прошлого года на посла России в Польше Сергея Андреева было совершено нападение во время попытки возложить цветы на кладбище советских солдат. Помимо этого, злоумышленники облили политика красной краской.

Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что нападение на Андреева в Варшаве отражает курс западных государств на реинкарнацию фашизма.