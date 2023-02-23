Бывший глава города Котласа Андрей Бральнин найден мертвым в СИЗО

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Бывшего главу города Котласа в Архангельской области Андрея Бральнина, обвиняемого в получении взяток, нашли мертвым в СИЗО. Об этом четверг, 23 февраля, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

В настоящее время осуществляется проверка с целью установления всех обстоятельств гибели фигуранта дела. В следственном управлении также уточнили, что Бральнин находился в СИЗО в городе Вельске.

В пресс-службе УФСИН по Архангельской области подтвердили факт гибели экс-главы Котласа. Там также заявили, что, по предварительным данным, мужчина свел счеты с жизнью. Медперсонал изолятора предпринял попытку реанимировать Бральнина, однако спасти его не удалось, передает ТАСС.

Отмечается, что при осмотре тела погибшего никаких признаков насильственной смерти не было зафиксировано.

В марте 2021 года сообщалось, что бывший мэр города Котлас Андрей Бральнин был задержан в Москве по подозрению в получении взятки и злоупотреблении полномочиями. Бральнин ушел в отставку с поста главы города в начале февраля того года.