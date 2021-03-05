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Бывшего мэра Котласа задержали в Москве
Фото: https://pixabay.com

Бывшего мэра Котласа задержали в Москве

Кирилл Николаев

Происшествия

Бывший мэр города Котлас Андрей Бральнин задержан в Москве по подозрению в получении взятки и злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщили на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Мужчина обвиняется в получении взятки в крупном и особо крупном размерах и злоупотреблении должностными полномочиями. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Они будут ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Бральнин ушел в отставку с поста мэра Котласа в начале февраля.

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