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Небензя: ЕС «проглотил» подрыв «Северных потоков», чтобы не вызвать недовольство США

Евгений Жуков
В мире
Небензя: ЕС «проглотил» подрыв «Северных потоков», чтобы не вызвать недовольство США
Фото: Администрация президента РФ

Евросоюз (ЕС) «проглотил» ситуацию с подрывом газопроводов «Северный поток», чтобы не вызывать недовольство со стороны США. Об этом в четверг, 23 февраля, сообщил постпред России при ООН Василий Небензя.

По его словам, реакцию представителей европейских политических элит на инцидент можно воспринимать как «раболепие перед США», которое до этого не наблюдалось в истории Европы.

— Дело дошло до того, что в Брюсселе беззвучно «проглотили» подрыв своим ближайшим союзником магистрального газопровода, оплаченного в том числе европейскими инвесторами, — заявил Небензя.

Он также добавил, что на сегодняшний день Евросоюз стремится замести все неудобные факты «под ковер», чтобы не вызывать лишнего раздражения со стороны Белого дома, передает ТАСС.

Накануне Небензя заявил, что страны, стоявшие за диверсиями на газопроводах «Северный поток», обязаны компенсировать ущерб пострадавшим от них государствам.

8 февраля журналист Сеймур Херш выпустил материал, в котором он расследовал взрывы на «Северных потоках». В нем сказано, что американские водолазы под прикрытием учений НАТО заложили взрывчатку под трубопроводы.

Евросоюз (ЕС) Василий Небензя ООН Северный поток
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