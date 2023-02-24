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Госдеп: Письменный набор от Путина стал самым дорогим подарком Байдену в 2021 году

Юлия Курганова
В мире
Госдеп: Письменный набор от Путина стал самым дорогим подарком Байдену в 2021 году
Фото: Администрация президента РФ

Подарок, который вручил президент РФ Владимир Путин американскому коллеге Джо Байдену во время саммита в Женеве в 2021 году, был признан самым дорогим презентом, полученным главой США за этот год. Об этом сообщается на сайте Госдепа Соединенных Штатов.

Байден получил от российского лидера письменный набор хохломы «Москва». Его стоимость впоследствии оценили в 12 тысяч долларов и признали самым дорогим подарком для президента Соединенных Штатов в 2021 году.

В свою очередь, американский лидер преподнес Путину солнечные очки-авиаторы и статуэтку бизона из хрусталя.

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