Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

На территории клуба «Ночные волки» в Москве загорелась бытовка

Юлия Курганова
Происшествия
На территории клуба «Ночные волки» в Москве загорелась бытовка
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Москва, улица Нижние Мнёвники, 110 Карта всех событий

Бытовка загорелась на территории клуба «Ночные волки» в столице. Об этом в пятницу, 24 февраля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах города.

Произведена эвакуация из помещения, уточник источник «ВМ». Клуб «Ночные волки» находится по адресу улица Нижние Мневники, 110.

Позже стало известно, что загорелись четыре двухъярусные бытовки. Возгоранию присвоен первый ранг. Площадь пожара составляет 40 квадратных метров.

Со слов администрации клуба, людей в бытовках быть не должно. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС оперативно локализовали возгорание.

Вечером 23 февраля произошел пожар в гаражном кооперативе на северо-востоке Москвы. Там загорелся металлический ангар, который был определен под демонтаж. Специалистам удалось потушить возгорание.

Район Хорошево-Мневники Москва Пожары
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Мнение большинства имеет вес: как понять, какие сериалы стали популярными

Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников

Спортивный дух важнее денег: в нынешних реалиях российский спорт должен научиться драться

Максим Кронгауз
Максим Кронгауз

Найдем аналоги иностранных слов: стоит ли россиянам отказываться от заимствований

Никита Миронов
Никита Миронов

Новые носки не купишь — пойдет в дырявых: надо ли дарить мужчинам подарки на 23 февраля

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Обещать — и не жениться: почему число женщин, обманутых «жиголо из Тиндера», перевалило за полсотни

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессистемный набор: Евросоюз готовит уже десятый пакет санкций против России

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Беседа для галочки просто бесполезна: нужны ли родителям школьников «Разговоры о важном»

Все мнения
О проекте