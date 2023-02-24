На территории клуба «Ночные волки» в Москве загорелась бытовка

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Москва, улица Нижние Мнёвники, 110 Карта всех событий

Бытовка загорелась на территории клуба «Ночные волки» в столице. Об этом в пятницу, 24 февраля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах города.

Произведена эвакуация из помещения, уточник источник «ВМ». Клуб «Ночные волки» находится по адресу улица Нижние Мневники, 110.

Позже стало известно, что загорелись четыре двухъярусные бытовки. Возгоранию присвоен первый ранг. Площадь пожара составляет 40 квадратных метров.

Со слов администрации клуба, людей в бытовках быть не должно. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС оперативно локализовали возгорание.

Вечером 23 февраля произошел пожар в гаражном кооперативе на северо-востоке Москвы. Там загорелся металлический ангар, который был определен под демонтаж. Специалистам удалось потушить возгорание.