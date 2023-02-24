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Зеленский назвал ситуацию на восточном направлении трудной и болезненной

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Зеленский назвал ситуацию на восточном направлении трудной и болезненной
Фото: flickr/european_parliament

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 24 февраля, назвал ситуацию на восточном направлении боевых действий очень трудной.

— Ситуация на востоке очень трудная, болезненная. Но мы делаем все, чтобы выдержать, — сообщил он в Telegram-канале.

Украинский лидер отметил, что ситуация на южном направлении «достаточно опасная», передает РИА Новости.

Также в феврале глава Украины сообщил, что ситуация на Угледарском направлении в Донбассе является очень непростой.

20 февраля Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ не планируют защищать Артемовск любой ценой и до последнего военнослужащего, потому что это не очень большой город.

Украинские войска при отступлении начинают минировать жилые дома, положение ВСУ серьезно ухудшилось в Угледаре. Об этом 6 февраля заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, это заставило украинскую армию перебросить часть резервов к Угледару.

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