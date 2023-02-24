Польша решила выслать из страны военного атташе Белоруссии

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Польские власти решили выслать из страны военного атташе Белоруссии. Об этом сообщил в четверг, 23 февраля, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина.

— В ближайшее время Польшу покинет белорусский военный атташе, — рассказал он Польскому агентству печати.

Уточняется, что такое решение было принято в ответ на выдворение из Белоруссии офицера связи Пограничной службы Польши, которое состоялось после решения Варшавы по соображениям безопасности прекратить работу пограничного пункта пропуска «Бобровники».

В Министерстве иностранных дел и Госпогранкомитете Белоруссии сообщали, что антигуманное решение о закрытии «Бобровников» обостряет и без того очень сложную ситуацию на белорусско-польской границе, нарушает права граждан Белоруссии, Польши и других стран и наносит ущерб экономической деятельности. В Минске заявляли, что оставляют за собой право принять адекватные меры реагирования, отметив, что Белоруссия открыта для конструктивного и взаимоуважительного диалога.

Власти Польши могут закрыть территории, которые граничат с Белоруссией, в целях безопасности. Об этом сообщил заместитель главы польского МИД Павел Яблоньский 21 февраля.