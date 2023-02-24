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«Тряпку уберите»: на ПА ОБСЕ возмутились акцией с флагом Украины

Юлия Курганова
В мире
«Тряпку уберите»: на ПА ОБСЕ возмутились акцией с флагом Украины
Фото: president.gov.ua

За спиной представителей делегации Белоруссии на парламентской ассамблее ОБСЕ пытались развернуть украинский флаг, но активистов попросили «убрать тряпку». Данный эпизод запечатлен на видео в Telegram-канале Spitnik Ближнее зарубежье.

При этом выступающий белорусский делегат никак не отреагировал на эту провокацию и продолжил свою речь.

Видео: Telegram-канал Spitnik Ближнее зарубежье

Зимняя сессия ПА ОБСЕ в Вене началась в четверг, 23 февраля, онлайн-трансляция проходила в интернете. На заседании комитета ассамблеи по политическим вопросам и безопасности несколько делегатов резко высказались о России в связи с ситуацией на Украине и специальной операции.

Членов делегации России на сессии ПА ОБСЕ не допустили к возложению цветов к памятнику советским воинам-освободителям. Об этом 23 февраля сообщил российский посол в Австрии Дмитрий Любинский. По его словам, от российских делегатов при выдаче им виз потребовали подписать документ о неучастии в мероприятиях, которые не указаны в подготовленной программе парламентской ассамблеи. Это распоряжение распространилось и на церемонию возложения цветов.

Белоруссия Украина Флаги ОБСЕ
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