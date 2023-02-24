Стал известен смысл названия первых общественных туалетов в Москве

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Смысл названия первых общественных туалетов в столице раскрыла группа «Москва: История Москвы» в социальной сети «ВКонтакте».

— Назывались они ретирадами, что в переводе с французского означает «убежище». Их ставили у центров, у вокзалов и рынков. Интересно, что в документах эти постройки подписывали как места «для малой и большой нужды», — говорится в сообщении.

Уточняется, что первые туалеты были сделаны из камня и появились только в конце 1890-х годов. Это событие связывают с появлением городской канализации.

Таганский район столицы получил свое название от ремесленной слободы, которая когда-то располагалась недалеко от современной Таганской площади. Ремесленники, жившие там, занимались изготовлением подставок-таганов, то есть железных подставок для котлов, а также другой посуды, которая использовалась при варке пищи на открытом огне.