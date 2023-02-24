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Bloomberg: У иностранцев в России застряли «миллиарды долларов»

Никита Худяков
В мире
Bloomberg: У иностранцев в России застряли «миллиарды долларов»
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В России находятся принадлежащие иностранным инвесторами «миллиарды долларов», которые оказались под санкциями и не могут быть выведены из страны. Об этом в пятницу, 24 февраля, сообщает Bloomberg.

Владельцами средств являются крупные зарубежные компании, которые не успели вывести проценты по облигациям, дивиденды по акциям и другие активы до начала спецоперации.

Компания GAM Investment Management сообщила, что не собирается возвращать средства из-за санкций. Morgan Lewis & Bockius предпринимает попытки для возврата средств путем их многоэтапного перевода через дружественные России государства, передает Bloomberg.

До этого во Франции удивились, что российская экономика проявила стойкость, несмотря на то что находится под масштабными санкциями. Среди достижений РФ отнесли рост производства военной техники и успехи в сельском хозяйстве. По мнению экспертов, устоять экономике помогли меры правительства по поддержке промышленности и действия Центробанка, которые «спасли рубль».

Россия фактически выходит на новый цикл развития экономики, в стране есть все возможности для прорыва по многим направлениям. Об этом 21 февраля сказал президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.

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