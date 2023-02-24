Уголовное дело возбудили после гибели ребенка во время катания на тюбинге в Москве

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По факту гибели ребенка после катания на тюбинге в парке на северо-западе Москвы возбуждено уголовное дело. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова в пятницу, 24 февраля.

По ее словам, возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, допрашивают свидетелей. Также они назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Трагедия, о которой идет речь, произошла 23 февраля 2023 года. Ребенок катался на тюбинге на необорудованном склоне. При очередном спуске с горы он врезался в дерево, после чего был госпитализирован. Несмотря на оказанную врачами помощь, мальчик скончался в больнице. На момент происшествия ребенок находился в сопровождении родителей.