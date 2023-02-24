Специалист по здоровому питанию Дюран назвал перекусы, которые провоцируют набор веса

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Перекусы могут способствовать набору веса в том случае, если они неправильные и человек не соблюдает индивидуального калоража. Об этом «Вечерней Москве» рассказал кондитер и специалист по здоровому питанию Дмитрий Дюран

— Например, вы не уменьшили количество порций, не придерживаетесь одинаковых временных промежутков между приемами пищи (в чаастности, поголодали — переели), продолжаете употреблять сахар. Во время перекусов едите вредную пищу — бутерброды с колбасой и так далее, — привел примеры специалист.

Если все делать правильно и одновременно заниматься спортом не менее трех раз в неделю, вы однозначно добьетесь поставленных результатов, заверил Дюран. Эксперт также объяснил, как высчитать свою индивидуальную норму калорий.

Индивидуальный калораж

Для мужчин: 88,36 + (13,4 умножить на вес тела) + (4,8 умножить на рост) + 5,7 умножить на возраст.

Для женщин: 447,6 + (9,2 умножить на вес) + (3,5 умножить на рост) + (4,3 умножить на возраст).

Полученный результат умножаем на коэффициент 1,2 при сидячем образе жизни. При тренировках два–три раза в неделю результат умножаем на 1,375. Полученное в итоге число и есть ваш индивидуальный калораж.

Очень важно точно понимать, сколько конкретно вам нужно калорий. Поэтому в формуле для расчета нужно учитывать не только вес и рост, но и возраст, и свою физическую активность.

Лишние калории должны сжигаться, напомнил Дюран. Питаясь с учетом калорий, можно даже позволять себе макароны из твердых сортов пшеницы и хлеб, но все необходимо подсчитывать и учитывать. Впрочем, табу все же существует — сахар и белый шлифованный рис, так как в этих продуктах много калорий, но никакой пользы.

Сбалансированное питание

Питаться нужно разнообразно и правильно, обязательно употреблять белки, жиры, углеводы и клетчатку. Все должно быть сбалансированно, подчеркнул собеседник «ВМ».

— Особое внимание к перекусам — это не бутерброды с колбасой. В принципе, колбасу и другие мясные изделия с большим количеством консервантов из своего рациона нужно исключить. Для перекусов подходят фрукты, творог, йогурты без наполнителей, мюсли, орехи, — рассказал специалист.

Еще один важный момент — это физическая активность. Не отказывайтесь от кардионагрузки — это тоже полезно на общем фоне работы в зале. Конечно, по жиросжигающему эффекту на первом месте стоят силовые занятия и тренажерный зал: после такой нагрузки организм тратит калории и на восстановление, отметил Дюран.

— Питаться нужно по расписанию, чтобы полностью исключить скачки инсулина. Вы не должны голодать и не должны переедать. При грамотном подходе все работает. А вот когда пятиразовое питание выходит из-под контроля и превращается в один сплошной прием пищи при сидячем образе жизни, тогда результат может сильно отличаться от ожиданий, — заключил специалист.