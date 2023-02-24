Собянин принял решение о выплате единовременной материальной помощи пострадавшим от радиационных аварий

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Столичное руководство приняло решение о выплате единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате радиационных воздействий. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 24 февраля.

Согласно документу, выплата приурочена к годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС). Размер материальной помощи будет зависеть от категории получателей и составит от трех до десяти тысяч рублей.

Планируется, что поддержку получат 14 875 жителей столицы, являющихся ликвидаторами аварии на ЧАЭС, а также пострадавших вследствие радиационных аварий и катастроф, передает официальный сайт мэра Москвы.

Помимо этого, Сергей Собянин сообщил, что московские власти распространят социальные меры поддержки на семьи военнослужащих, которые проходят службу по контракту и в рядах добровольцев. Так, для детей участников спецоперации полагаются ежемесячное пособие в размере ста процентов прожиточного минимума ребенка и единовременное пособие для молодых родителей.