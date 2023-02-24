МИД: Россия открыта к достижению целей СВО политико-дипломатическим путем

Фото: МИД РФ

Россия высоко ценит искреннее стремление китайских партнеров внести вклад в урегулирование текущего конфликта на Украине мирными средствами. Об этом в пятницу, 24 февраля, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

— Разделяем соображения Пекина. Привержены принципам соблюдения Устава ООН, норм международного права, в том числе гуманитарного, неделимости безопасности, согласно которому безопасность одной страны не должна укрепляться в ущерб безопасности другой, что применимо и к безопасности отдельных групп стран, — сказала она.

Дипломат добавила, что Россия открыта к достижению целей спецоперации дипломатическим способом. По ее словам, для этого должна прекратиться военная поддержка украинских войск, Украине необходимо вернуться к нейтральному внеблоковому статусу, а также новые территориальные условия должны получить признание, передает официальный сайт МИД РФ.

Речь идет об инициативе Китая, которая направлена на урегулирование украинского кризиса. Согласно идее, для разрешения конфликта необходимо отказаться от менталитета холодной войны, а также следует уважительно относиться к законным интересам безопасности всех государств.