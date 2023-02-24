Кардиолог Павличенко назвала самые вредные продукты для системы пищеварения

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Наибольший вред системе пищеварения наносят продукты, богатые сахаром и бедные пищевыми волокнами, например сладости и пакетированные соки, красное мясо и мясопродукты. Об этом сообщила диетолог, врач-кардиолог Светлана Павличенко.

По ее словам, на первом месте в списке самых опасных для ЖКТ находятся продукты глубокой переработки, которые содержат разные химические вещества. Для нормальной работы ЖКТ нужны пищевые волокна..

— Растворимые пищевые волокна в кишечнике преобразуются в защитную слизь, предохраняющую стенки кишечника от механических повреждений. Продукты глубокой переработки содержат рафинированные углеводы, лишенные пищевых волокон. При регулярном злоупотреблении они нарушают нормальную работу кишечника, — рассказала специалист в беседе с «Газетой.ru».

Она отметила, что наносят вред ЖКТ также сладости и сахар, чрезмерное потребление которых нарушает баланс кишечного микробиома. По словам Павличенко, ВОЗ рекомендует ограничивать потребление добавленного сахара до 25 граммов в день. Также вредны для желудка и кишечника сладкие газированные напитки и пакетированные соки, которые содержат большое количество сахара.

Кардиолог добавила, что вред ЖКТ могут нанести красное мясо и продукты его переработки. Они увеличивают риск возникновения злокачественных опухолей кишечника. Поэтому потреблять красное мясо следует не более двух раз в неделю и сочетать его с овощами.

Правильно сделанные блины не несут большого вреда для здоровья. Однако при некоторых заболеваниях от употребления блинов все равно лучше отказаться. Таким мнением в беседе с «Вечерней Москвой» поделилась диетолог Елена Соломатина.