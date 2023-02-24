Синоптики предупредили москвичей о мокром снеге и и дожде 25 февраля

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Мокрый снег и дождь с 3 часов и до конца дня субботы, 25 февраля, синоптики прогнозируют в столице. На дорогах местами возможно образование гололедицы. Об этом в пятницу, 24 февраля, сообщили в пресс-службы Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Будьте внимательны и аккуратны на дорогах. Просим водителей соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров, не отвлекаться на телефоны. Берегите себя! — сказано в сообщении в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

В предстоящие выходные жителей столицы ожидает оттепель. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Он отметил, что уже в четверг, 23 февраля, погода кардинально изменится, поскольку холодный антициклон, до этого царивший в регионе, отступит. На смену ему, добавил Шувалов, придет североатлантический циклон. В связи с этим температура воздуха повысится на 10 градусов.

Кроме того, Шувалов в разговоре с «ВМ» рассказал, стоит ли ожидать осадков в предстоящие выходные.