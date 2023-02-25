«Ничего святого»: посол России Степанов прокомментировал санкции против Третьяка

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Введение санкций против звезды советского хоккея Владислава Третьяка, советских космонавтов Валентины Терешковой и Светланы Савицкой продемонстрировало, что для властей Канады не осталось ничего святого в отношениях с РФ. Такое мнение высказал посол России в Канаде Олег Степанов.

Все трое также являются действующими депутатами Государственной думы. Третьяк, который возглавляет Федерацию хоккея РФ, много играл против канадцев в качестве вратаря сборной СССР и включен в зал хоккейной славы в Торонто. Терешкова первой в мире из женщин слетала в космос, Савицкая первой из женщин совершила выход в открытый космос. Всего под очередную порцию санкций Канады попали 129 российских физических и 63 юридических лиц.

— Это характеризует совершенно циничный подход премьер-министра Канады Джастина Трюдо, это является выражением русофобской политики. Несмотря на хоккейную дипломатию, феминистскую повестку, продвижение образа женщин, которые открывают новые горизонты для человечества, канадское правительство именно этих звезд включило в список, чем показало, что ничего святого в наших отношениях не осталось, — заявил российский дипломат.

Степанов отметил, что санкции ожидались, и невысоко оценил их действенность, сообщает РИА Новости.

24 февраля страны Европейского союза одобрили десятый пакет санкций в отношении Российской Федерации.