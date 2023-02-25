Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Ничего святого»: посол России Степанов прокомментировал санкции против Третьяка

Юлия Курганова
В мире
«Ничего святого»: посол России Степанов прокомментировал санкции против Третьяка
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Введение санкций против звезды советского хоккея Владислава Третьяка, советских космонавтов Валентины Терешковой и Светланы Савицкой продемонстрировало, что для властей Канады не осталось ничего святого в отношениях с РФ. Такое мнение высказал посол России в Канаде Олег Степанов.

Все трое также являются действующими депутатами Государственной думы. Третьяк, который возглавляет Федерацию хоккея РФ, много играл против канадцев в качестве вратаря сборной СССР и включен в зал хоккейной славы в Торонто. Терешкова первой в мире из женщин слетала в космос, Савицкая первой из женщин совершила выход в открытый космос. Всего под очередную порцию санкций Канады попали 129 российских физических и 63 юридических лиц.

— Это характеризует совершенно циничный подход премьер-министра Канады Джастина Трюдо, это является выражением русофобской политики. Несмотря на хоккейную дипломатию, феминистскую повестку, продвижение образа женщин, которые открывают новые горизонты для человечества, канадское правительство именно этих звезд включило в список, чем показало, что ничего святого в наших отношениях не осталось, — заявил российский дипломат.

Степанов отметил, что санкции ожидались, и невысоко оценил их действенность, сообщает РИА Новости.

24 февраля страны Европейского союза одобрили десятый пакет санкций в отношении Российской Федерации.

Санкции Россия Канада Дипломатия Владислав Третьяк
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Мнение большинства имеет вес: как понять, какие сериалы стали популярными

Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников

Спортивный дух важнее денег: в нынешних реалиях российский спорт должен научиться драться

Максим Кронгауз
Максим Кронгауз

Найдем аналоги иностранных слов: стоит ли россиянам отказываться от заимствований

Никита Миронов
Никита Миронов

Новые носки не купишь — пойдет в дырявых: надо ли дарить мужчинам подарки на 23 февраля

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Обещать — и не жениться: почему число женщин, обманутых «жиголо из Тиндера», перевалило за полсотни

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессистемный набор: Евросоюз готовит уже десятый пакет санкций против России

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Беседа для галочки просто бесполезна: нужны ли родителям школьников «Разговоры о важном»

Все мнения
О проекте