Экс-советник Кучмы Соскин: Попытка Зеленского создать диктатуру закончится «смертью диктатора»
Стремление президента Украины Владимира Зеленского достичь безграничной власти грозит ему большими проблемами. Такое мнение высказал экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
— Вы фактически создаете диктатуру. Но вы тогда глупый, потому что любая диктатура заканчивается смертью диктатора — это известно, и система гибнет, — заявил он.
Соскин добавил, что «наблюдать это очень печально». По его словам, что украинский лидер жестко преследует своих критиков, хотя раньше и сам резко высказывался против власти.
Неспособность Зеленского объективно оценить силы России привела к серьезным провалам Киева. Об этом 16 февраля заявил Олег Соскин. По его словам, основная проблема заключается в том, что украинский лидер вместе со своими соратниками недооценил президента РФ Владимира Путина. В конечном итоге это привело к поражениям на линии фронта, подытожил он.
До этого полковник США Дуглас Макгрегор назвал бессмысленным призыв главы Пентагона Ллойда Остина нарастить поставки вооружений киевскому режиму.