Фото: president.gov.ua

Стремление президента Украины Владимира Зеленского достичь безграничной власти грозит ему большими проблемами. Такое мнение высказал экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

— Вы фактически создаете диктатуру. Но вы тогда глупый, потому что любая диктатура заканчивается смертью диктатора — это известно, и система гибнет, — заявил он.

Соскин добавил, что «наблюдать это очень печально». По его словам, что украинский лидер жестко преследует своих критиков, хотя раньше и сам резко высказывался против власти.

Неспособность Зеленского объективно оценить силы России привела к серьезным провалам Киева. Об этом 16 февраля заявил Олег Соскин. По его словам, основная проблема заключается в том, что украинский лидер вместе со своими соратниками недооценил президента РФ Владимира Путина. В конечном итоге это привело к поражениям на линии фронта, подытожил он.

До этого полковник США Дуглас Макгрегор назвал бессмысленным призыв главы Пентагона Ллойда Остина нарастить поставки вооружений киевскому режиму.