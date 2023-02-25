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Приметы и советы

Беженка с Украины переехала к британскому министру Шаппсу

Юлия Курганова
В мире
Беженка с Украины переехала к британскому министру Шаппсу
Фото: Unsplash

Министр энергетической безопасности и климатической нейтральности Великобритании Грант Шаппс приютил в своем доме беженку с Украины, которая оставила супруга на родине. Об этом политик и украинка рассказали в интервью изданию Sky News.

Министр, который живет вместе с женой и детьми, приютил украинку Снежану Чайкину, ее мать, семилетнего сына Никиту и их собаку. По словам высокопоставленного чиновника, все они счастливо живут в его доме и планируют остаться там на ближайшие месяцы. Приехав в апреле 2022 года, украинцы поселились в комнате старшего сына министра.

— Мы сказали ему, что отдали его комнату трем украинцам и собаке! — рассказал Шаппс порталу.

Чайкина сообщила, что работает удаленно и постоянно общается с коллегами с Украины. Ее супруг, которого уволили со службы по медпоказаниям из-за травмы ноги, недавно поехал в Польшу и надеется воссоединиться с семьей в Британии. Беженка отметила, что у нее с британским министром «много общего», но они не обсуждают политику Соединенного Королевства, за исключением ситуации на Украине.

Некоторые граждане Великобритании эксплуатируют и загоняют в «долговую кабалу» беженцев с Украины, которых приютили. Об этом сообщило издание Inews со ссылкой на доклад Красного Креста.

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