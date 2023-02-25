Синоптики предупредили москвичей о снеге с дождем 25 февраля

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

В субботу, 25 февраля, в столичном регионе ожидается облачная погода с мокрым снегом и дождем.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 1 — минус 4 градуса. В Подмосковье температура ожидается на уровне 0 — минус 5 градусов.

Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 4–6 метров в секунду, иногда его порывы будут достигать 15 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 734 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 99 процентов, передает портал «Метеоновости».

В предстоящие выходные жителей столицы ожидает оттепель. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, теплая погода сохранится до начала следующей недели.

Кроме того, синоптик в разговоре с «ВМ» рассказал, стоит ли ожидать осадков в течение выходных. Специалист предупредил, что атмосферное давление ожидается высокое. Оно составит около 737 миллиметров ртутного столба.