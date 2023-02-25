Вильфанд спрогнозировал апрельскую погоду в Центральной России 26 февраля

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Температура в Центральной России 26 февраля поднимется до плюс 2–3 градусов, это норма первых дней апреля. Об этом в субботу, 25 февраля, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

— В ночь на воскресенье температура положительная, в Москве от 0 до плюс 2 градусов. Дневные температуры в Центральной России — плюс 2–3 градуса. В некоторых регионах, например, в Москве — до плюс 4 градусов, — сказал он.

Синоптик отметил, что ожидаются осадки в виде снега, дождя и мокрого снега. Кроме того, в столице будет 100-процентная влажность, передает РИА Новости.

В выходные жителей столицы ожидает оттепель. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, теплая погода сохранится до начала следующей недели.

Кроме того, синоптик в разговоре с «ВМ» рассказал, стоит ли ожидать осадков в течение выходных. Специалист предупредил, что атмосферное давление ожидается высокое. Оно составит около 737 миллиметров ртутного столба.