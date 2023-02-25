«Желтый» уровень опасности из-за гололеда объявили в Москве

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

«Желтый» уровень погодной опасности из-за гололеда объявлен в Москве и Московской области до вечера субботы, 25 февраля. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

— Гололедно — изморозевое отложение, местами налипание мокрого снега, гололед. Период предупреждения с 9:00 до 21:00 25 февраля, — говорится в сообщении.

Синоптики пообещали москвичам 25 февраля облачную погоду с мокрым снегом и дождем. Максимальная температура воздуха в столице составит плюс 1 — минус 4 градуса. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 4–6 метров в секунду, иногда его порывы будут достигать 15 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 734 миллиметра ртутного столба.

В праздничные выходные дни в Москве начнется резкое потепление и пойдет мокрый снег. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. В столице резко потеплеет из-за смены антициклона. Как отметил Шувалов, с пятницы начнет идти мокрый снег, возможен даже дождь. Такие осадки могут продолжиться до понедельника.