Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Желтый» уровень опасности из-за гололеда объявили в Москве

Никита Худяков

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
«Желтый» уровень опасности из-за гололеда объявили в Москве
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

«Желтый» уровень погодной опасности из-за гололеда объявлен в Москве и Московской области до вечера субботы, 25 февраля. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

— Гололедно — изморозевое отложение, местами налипание мокрого снега, гололед. Период предупреждения с 9:00 до 21:00 25 февраля, — говорится в сообщении.

Синоптики пообещали москвичам 25 февраля облачную погоду с мокрым снегом и дождем. Максимальная температура воздуха в столице составит плюс 1 — минус 4 градуса. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 4–6 метров в секунду, иногда его порывы будут достигать 15 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 734 миллиметра ртутного столба.

В праздничные выходные дни в Москве начнется резкое потепление и пойдет мокрый снег. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. В столице резко потеплеет из-за смены антициклона. Как отметил Шувалов, с пятницы начнет идти мокрый снег, возможен даже дождь. Такие осадки могут продолжиться до понедельника.

Гидрометцентр Москва Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Мнение большинства имеет вес: как понять, какие сериалы стали популярными

Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников

Спортивный дух важнее денег: в нынешних реалиях российский спорт должен научиться драться

Максим Кронгауз
Максим Кронгауз

Найдем аналоги иностранных слов: стоит ли россиянам отказываться от заимствований

Никита Миронов
Никита Миронов

Новые носки не купишь — пойдет в дырявых: надо ли дарить мужчинам подарки на 23 февраля

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Обещать — и не жениться: почему число женщин, обманутых «жиголо из Тиндера», перевалило за полсотни

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессистемный набор: Евросоюз готовит уже десятый пакет санкций против России

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Беседа для галочки просто бесполезна: нужны ли родителям школьников «Разговоры о важном»

Все мнения
О проекте