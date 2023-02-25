Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины

Фото: president.gov.ua

Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины. Об этом свидетельствуют соответствующие данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, опубликованные в субботу, 25 февраля.

Согласно данным ресурса, тревога была объявлена по всей территории Украины около 10:22 по московскому времени, передает РИА Новости.

Российские военные освободили село Берховка под Артемовском. Об этом 24 февраля сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

17 февраля Пригожин сообщил, что подразделения ЧВК «Вагнер» взяли под контроль населенный пункт Парасковиевка, расположенный в Донецкой народной республике.

Украина находится в очень шатком положении из-за серьезных проблем, с которыми столкнулись Соединенные Штаты и европейские страны. Об этом сообщается в статье издания Economist.

Удары по объектам инфраструктуры Украины наносятся с 10 октября прошлого года после взрыва на Крымском мосту. В этот же день президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами российского Совета безопасности.