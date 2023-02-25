Economist: Будущее Украины висит на волоске из-за затруднительного положения США

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Украина находится в очень шатком положении из-за серьезных проблем, с которыми столкнулись Соединенные Штаты и европейские страны. Об этом сообщается в статье издания Economist.

— Будущее Украины висит на волоске и, вероятно, останется неопределенным в ближайшие годы, — сказано в публикации.

По словам автора статьи, могущество Запада во главе со Штатами ослабевает, а опыт Америки в Афганистане и Ираке, неудачные смены правительств, ответственность западных стран за финансовый кризис это подтверждают. Поэтому США решили исправить ситуацию и попытаться повысить свой «авторитет» при помощи конфликта на Украине, отметил журналист.

— Украина подвергнет испытанию решимость Запада, его единство и промышленный потенциал. Конфликт поднимает три фундаментальных геополитических вопроса, в частности: какую роль США будут играть в европейской безопасности, смогут ли европейские члены Североатлантического альянса взять на себя ответственность за большую часть обороны региона и что решат остальные страны мира? Ответы имеют решающее значение для судьбы Украины, они — показатель веры Запада в себя и свой авторитет, — высказался обозреватель.

Если Запад потерпит неудачу, то платить придется Украине, заключил автор публикации.

Соединенные Штаты могут предоставить Украине финансовую помощь, чтобы она смирилась с потерей своих территорий. Такое мнение высказал обозреватель издания Time Филип Шорт.