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Time: США могут дать Украине финансовую помощь, чтобы она смирилась с потерей территорий

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Time: США могут дать Украине финансовую помощь, чтобы она смирилась с потерей территорий
Фото: Unsplash

Соединенные Штаты могут предоставить Украине финансовую помощь, чтобы она смирилась с потерей своих территорий. Такое мнение высказал обозреватель издания Time Филип Шорт.

— Хотя никто не готов заявить об этом прямо, можно усомниться в том, что США вообще хотят, чтобы Украина изгнала российскую армию со своих территорий. Украинское продвижение в Крым, где большая часть населения считает себя русскими и который, с точки зрения РФ, является таким же российским регионом, как и любой другой, чревато риском неуправляемой эскалации, которую администрация президента США Джо Байдена намерена предотвратить, — написал он.

Журналист заявил, что Россия не может проиграть в конфликте на Украине. Поэтому наиболее вероятным исходом событий станет сохранение за ней присоединенных территорий.

— Если такое произойдет, украинцы воспримут это как предательство со стороны западных стран. Но у Украины может не остаться иного выбора, кроме как смириться. А Запад подсластит пилюлю, предоставив большую помощь в восстановлении, — заключил Шорт в статье.

Соединенные Штаты Америки 24 февраля объявят о новом пакете помощи украинским властям на два миллиарда долларов. Об этом сообщил телеканал CNN.

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