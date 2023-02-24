CNN: США объявят о новом пакете помощи Украине на два миллиарда долларов 24 февраля

Фото: Unsplash

Соединенные Штаты Америки в пятницу, 24 февраля, объявят о новом пакете помощи украинским властям на два миллиарда долларов. Об этом сообщил телеканал CNN.

— Администрация президента США Джо Байдена объявит еще о двух миллиардах долларов для инициативы по оборонной поддержке Украины, — рассказали на телеканале со ссылкой на неназванного чиновника.

Уточняется, что новый пакет поддержки Украины не предполагает выделение оборудования со складов Пентагона и станет заказом для производителей. По данным CNN, доставка такого оборудования займет «гораздо больше» времени, но также изменение подхода указывает на то, что Америка привержена оказанию долгосрочной помощи Украине.

Украина получит новый пакет военной помощи от США в сумме полумиллиарда долларов. Об этом 20 февраля сообщил Джо Байден в рамках встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Уточняется, что новый пакет будет включать боеприпасы, противотанковое вооружение, радары, а также системы залпового огня HIMARS.

По мнению канцлера Германии Олафа Шольца, военная помощь Украине не продлевает конфликт, а способствует его скорейшему окончанию.