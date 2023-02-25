Синоптик Леус предупредил о мокром снеге и дожде в Москве в субботу

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Облачная погода, небольшой снег, переходящий в мокрый снег, местами дождь и до плюс 3 градусов ожидается в Москве в субботу, 25 февраля. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

— Ожидается облачная погода, пройдет небольшой снег, переходящий в мокрый снег, местами дожди. Температура воздуха заметно выше нормы: плюс 1–3 градуса — максимальные показания термометров в Москве; минус 1 — плюс 4 градуса — в Подмосковье, — сказал он.

По словам синоптика, в субботу в столице будет формироваться теплый центр циклона. В середине дня он может выйти на территорию Белоруссии. Специалист отметил, что в столице будет дуть юго-восточный ветер от 4 до 9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 733 миллиметра ртутного столба, добавил Леус в своем Telegram-канале.

До конца выходных в столице ожидается оттепель. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, теплая погода сохранится до начала следующей недели.

Кроме того, синоптик в разговоре с «ВМ» рассказал, стоит ли ожидать осадков в течение выходных. Специалист предупредил, что атмосферное давление ожидается высокое. Оно составит около 737 миллиметров ртутного столба.