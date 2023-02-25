В России за сутки выявили 11 071 новый случай коронавируса

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За прошедшие сутки в российских регионах зафиксировали 11 071 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в субботу, 25 февраля, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

Кроме того, за указанный период официально подтвердили 34 летальных исхода, связанных с выявленным заболеванием. Также 775 человек были госпитализированы в медицинские учреждения с подтвержденным коронавирусом. После прохождения лечения под присмотром специалистов за минувшие сутки полностью выздоровели 11 208 пациентов, отмечается на портале.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Вакцинация от коронавируса облегчает течение заболевания, но не исключает риски повторного заражения. О том, как долго активны антитела и как защититься от вируса, — в материале «Вечерней Москвы».

Врач-иммунолог Владимир Болибок в разговоре с «ВМ» объяснил, почему выросло количество летальных исходов от COVID-19. Как отметил специалист, в относительных цифрах умерших от коронавируса немного, летальность равна 0,6 процента.