В России за сутки выявили 11 071 новый случай коронавируса
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За прошедшие сутки в российских регионах зафиксировали 11 071 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в субботу, 25 февраля, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».
Кроме того, за указанный период официально подтвердили 34 летальных исхода, связанных с выявленным заболеванием. Также 775 человек были госпитализированы в медицинские учреждения с подтвержденным коронавирусом. После прохождения лечения под присмотром специалистов за минувшие сутки полностью выздоровели 11 208 пациентов, отмечается на портале.
Вакцинация от коронавируса облегчает течение заболевания, но не исключает риски повторного заражения. О том, как долго активны антитела и как защититься от вируса, — в материале «Вечерней Москвы».
Врач-иммунолог Владимир Болибок в разговоре с «ВМ» объяснил, почему выросло количество летальных исходов от COVID-19. Как отметил специалист, в относительных цифрах умерших от коронавируса немного, летальность равна 0,6 процента.