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Дептранс предупредил о возможных задержках наземного транспорта из-за непогоды

Никита Худяков

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Погода в Москве
Город
Дептранс предупредил о возможных задержках наземного транспорта из-за непогоды
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Из-за погодных условий возможны локальные задержки наземного транспорта на дорогах столицы. Об этом в субботу, 25 февраля, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Из-за погодных условий возможны локальные задержки наземного транспорта. Некоторые маршруты могут быть оперативно изменены, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что городские службы в круглосуточном режиме ликвидируют последствия снегопада в Москве.

В субботу до конца дня в столице объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололеда.

До конца выходных в столице ожидается оттепель. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, теплая погода сохранится до начала новой недели.

Кроме того, синоптик в разговоре с «ВМ» рассказал, стоит ли ожидать осадков в течение выходных. Специалист предупредил, что атмосферное давление составит около 737 миллиметров ртутного столба.

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