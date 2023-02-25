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Захарова: Швейцария утратила право быть посредником по Украине

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Захарова: Швейцария утратила право быть посредником по Украине
Фото: roscongress / Сергей Шинов

Швейцария после недавних санкций против России утратила право считаться посредником по конфликту на Украине. Об этом в субботу, 25 февраля, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Швейцария, присоединившаяся к незаконным односторонним антироссийским санкциям Запада, в нашем понимании, больше не является нейтральным государством, — сказала она.

По мнению Захаровой, теперь Швейцария не может предлагать возможность организации площадки для переговоров по решению украинского кризиса, передает официальный сайт МИД.

В конце января Швейцария присоединилась к новому пакету санкций ЕС против России.

12 февраля второй крупнейший банк Швейцарии Credit Suisse заморозил российские активы на сумму 17,6 миллиарда франков, что эквивалентно более чем 19 миллиардам долларов.

Замороженная сумма оказалась значительно больше, чем официально заблокированная властями Швейцарии, — 7,5 миллиарда франков. Вскоре правительство Швейцарии признало, что передача Украине замороженных российских активов была бы незаконной.

Украина Швейцария Санкции Мария Захарова Россия
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