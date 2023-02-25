Дептранс сообщил о возобновлении движения поездов на МЦД-2

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

МЦД-2 Курско-Рижский диаметр Карта всех событий

Движение поездов на участке Люблино — Москва-Товарная возобновлено по обоим путям. Об этом в субботу, 25 февраля, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Совместно с МЖД вводим в график задержанные поезда, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Движение на этом участке было затруднено из-за повреждения контактного провода.

10 февраля на центральном участке Арбатско-Покровской линии человек упал на рельсы, из-за этого интервалы движения поездов были временно увеличены. Позже стало известно, что движение на линии удалось ввести в график.

Похожий случай произошел 10 февраля и на Таганско-Краснопресненской линии. Тогда интервалы движения поездов были увеличены по аналогичной причине.