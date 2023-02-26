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Приметы и советы

Диетолог Круглова порекомендовала не употреблять цитрусовые на завтрак

Араз Салехов
Общество
Диетолог Круглова порекомендовала не употреблять цитрусовые на завтрак
Фото: Pexels

Цитрусовые на завтрак могут плохо повлиять на организм при незначительных проблемах со здоровьем. Об этом заявила диетолог, ассистент Научно-клинического и образовательного центра гастроэнтерология и гепатологии СПбГУ Наталья Круглова.

— Если у вас есть заболевания желудочно-кишечного тракта, следует обращать внимание на продукты, способные вызвать дискомфорт при употреблении на пустой желудок, — поделилась она.

По словам специалиста, на завтрак не стоит употреблять сок цитрусовых, поскольку он стимулирует выработку соляной кислоты, из-за чего появляется изжога. Также эксперт не рекомендует пить крепкий кофе и сладкую газировку из-за повышенного содержания сахара в напитках, передает агентство «Прайм».

Тренер по питанию, диетолог-консультант Ольга Капийчук заявила, что утро лучше начинать со стакана теплой воды и правильного завтрака. По ее словам, с утра категорически нельзя употреблять бекон или жареное сало.

При повышенной чувствительности желудка есть ряд продуктов, которые могут усугубить текущее состояние человека. «Вечерняя Москва» узнала у специалиста, что опасно есть в таком состоянии и как лучше составить свой рацион питания, чтобы не ухудшить здоровье.

Здоровье Правильное питание цитрусовые Диеты
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