Сергей Собянин рассказал о работе по возрождению популяций редких видов животных в Москве

Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

В столице ведется работа по возрождению популяций редких видов животных. Об этом в воскресенье, 26 февраля, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

— Москва — один из самых зеленых мегаполисов на планете. Мало кто знает, но в городе ведется работа по возрождению популяций редких видов животных, — отметил он.

По словам главы города, московские специалисты выращивают краснокнижных животных, выпускают их в естественную среду обитания и потом следят за их судьбой.

В рамках таких программ в городе восстанавливаются популяции, например, сокола сапсана и зайцев — русака и беляка.

Собянин в своем Telegram-канале также напомнил, что в Красную книгу Москвы внесены 16 видов животных и растений, которые раньше считались исчезнувшими.

4 февраля специалисты Мосприроды обнаружили в природно-историческом парке «Битцевский лес» самую маленькую птицу — крапивника. Он занесен в надзорный список Красной книги Москвы, в котором собраны виды животных и растений, нуждающиеся в постоянном контроле и наблюдении.

Некоторые птицы исчезли из столичных парков, зато появились новые и необычные. А те, что улетали раньше зимовать на юг, стали жить в столице круглогодично. «Вечерняя Москва» выяснила, какие птицы исчезли, а какие появились в городе.