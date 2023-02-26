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Глава ЦРУ Бернс назвал дерзким поведение директора СВР Нарышкина

Араз Салехов
В мире
Глава ЦРУ Бернс назвал дерзким поведение директора СВР Нарышкина
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин вел себя «дерзко» в отношении главы ЦРУ Уильяма Бернса в ходе их встречи в ноябре 2022 года. Об этом заявил сам глава американского ведомства в интервью телеканалу CBS News.

— Также было очень вызывающее отношение со стороны Нарышкина. Чувство дерзости и высокомерия, — поделился он.

По мнению Бернса, такое поведение российского коллеги связано с верой правительства РФ в победу на Украине и истощением европейских союзников в вопросе поддержки киевского режима. При этом Бернс назвал встречу «довольно удручающей», сообщает CBS News.

Стороны провели переговоры 14 ноября 2022 года в турецкой столице Анкаре. На мероприятии обсуждались риски применения Россией ядерного оружия и вопросы относительно задержанных в РФ граждан США. При этом Бернс в разговоре с Нарышкиным не поднимал тему мирного урегулирования украинского конфликта.

Политолог Юрий Светов рассказал «Вечерней Москве», почему решение о завершении СВО может быть принято Россией совместно с США, а не с Украиной, и насколько реальны переговоры Москвы и Вашингтона.

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