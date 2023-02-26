СМИ: Леонида Рошаля госпитализировали в реанимацию в Москве

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Президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля госпитализировали в реанимацию в Москве. Об этом в воскресенье, 26 февраля, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным СМИ, медицинский специалист попал в клинику шесть дней назад. Врачи диагностировали у Рошаля болезнь Паркинсона и кисту в головном мозге. Мужчину уже прооперировали.

Уточняется, что после дополнительного обследования у Рошаля также обнаружили перелом шейки левого бедра.

6 февраля в Москве госпитализировали журналиста Николая Сванидзе. По предварительным данным, он был доставлен в московскую больницу в тяжелом состоянии. У 67-летнего журналиста диагностировали отек легких.

Врача-невролог Рустем Гайфутдинов рассказал «Вечерней Москве», чем опасна болезнь Паркинсона и как она проявляется. По его словам, есть целый перечень факторов, которые повышают риск возникновения такого заболевания. В первую очередь это замедление регенерации нервных клеток, естественный процесс старения, снижение выработки дофамина.