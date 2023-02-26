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Появились подробности госпитализации доктора Рошаля

Евгений Силаев
Общество
Появились подробности госпитализации доктора Рошаля
Фото: пресс-служба Госдумы

Госпитализация президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля является плановой. Об этом в воскресенье, 26 февраля, сообщили в пресс-службе Национальной медицинской палаты.

— Мы опровергаем информацию. Была плановая госпитализация по замене сустава. Все у Леонида Михайловича хорошо, операция прошла успешно, — приводит сообщение РИА Новости.

В медицинском учреждении отметили, что Рошаль останется в больнице еще на некоторое время.

26 февраля в СМИ появилась информация о госпитализации Рошаля. Сообщалось, что у доктора диагностировали болезнь Паркинсона и нашли кисту в головном мозге. По информации СМИ, Рошаля также прооперировали.

Чем опасна болезнь Паркинсона и как она проявляется, «Вечерней Москве» объяснил врач-невролог Рустем Гайфутдинов. По его словам, есть целый перечень факторов, которые повышают риск возникновения такого заболевания.

Здоровье Леонид Рошаль Госпитализация
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