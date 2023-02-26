В Молдавии исключили рассмотрение вопроса о вступлении в НАТО

Фото: пресс-служба Совфеда

Молдавия не планирует обсуждать вопрос вступления в Североатлантический альянс (НАТО). Об этом во воскресенье, 26 февраля, заявил спикер парламента республики и глава правящей партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу.

В то же время он отметил куда более важный на сегодняшний день момент. Так, считает Гросу, «лицемерие» состоит в том, что «сепаратистские власти» на левом берегу Днестра гораздо лучше оснащены, чем национальная армия, передает РИА Новости.

20 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что между Россией и Молдавией сложились напряженные отношения. По его мнению, Кишинев начинает скатываться до антироссийской истерии.

Вице-премьер, глава Министерства иностранных дел Молдавии Нику Попеску недавно заявил, что власти республики продолжат настаивать на выводе российских военных из Приднестровья, но будут решать данный вопрос только мирным путем.

На фоне глубокого экономического кризиса в Молдавии идут антиправительственные митинги. Как рассказал «Вечерней Москве» политолог Андрей Кортунов, подобные меры вряд ли приведут к свержению действующей власти.